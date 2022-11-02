Müfettişlerin görevden aldığı isimlere müdür vekili Balkan da eklendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı müfettişlerinin Bodrum Belediyesi'nde uzun zamandır devam eden incelemeleri sonucu yeni bir gelişme yaşandı. Özellikle İmar Müdürlüğü iş ve işlemlerinde yoğunlaşan incelemeler sırasında bazı personel ile ilgili tedbiren görevden uzaklaştırma kararları alınıyor. Bodrum Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdür vekili olarak görev yapan Serkan Balkan, geçen Haziran ayında İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görevlendirilmişti. Balkan'ın devam eden soruşturma kapsamında, müfettişler tarafından görevinden alındığı öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER