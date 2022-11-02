Tuncer’den Kuşadası Belediyesi’ne sert cevap

Kuşadası Belediye meclisinde fonksiyon değişikliğine onay verilen Kadınlar Denizi'ndeki inşaata otel olarak başlandıktan sonra konuta dönüştürülüp, satışa çıkartılan projeyle ilgili Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulmuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer de inceleme başlatmıştı. Bunun üzerine de Kuşadası Belediyesi, Tuncer ile ilgili suçlamalarda bulundu. Belediyeye cevap veren Tuncer, "Bir yerel yönetimin görevi ekonomik vurgun peşinde koşan grupların çıkarlarını korumak değil. Tesis sayısını, haksız kazanç grupları ekonomik vurgun yapsın diye azaltmaya değil, toplumsal menfaatlerimiz için arttırmaya ihtiyacımız var." dedi. Konuyla ilgili Bakanlık ve Aydın Valiliği'nin bilgisi olduğunu ve gerekli incelemelerin başlatılacağını söyledi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI