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Haberler Muğla Akbük Koyu'nda yunus sürüsü görüntülendi

Akbük Koyu'nda yunus sürüsü görüntülendi

Muğla'da, denizdeki bir grup yunus, çevredekiler tarafından görüntülendi. Gökova Körgezi Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde yunus sürüsü görüldü. Yunuslar suya dalıp çıkarken görüntülendi. 20 dakika boyunca bölgede görülen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

DHA İHA

04.11.2022, 18:18 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022, 18:19

Akbük Koyu’nda yunus sürüsü görüntülendi

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde denizde tekne ile gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından yunusların denizdeki gösterileri saniye saniye görüntülenirken, yunusların sudan fırlayıp adeta uçarak tekrar denize dalması görenleri şaşırttı.



Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda tekne ile gezintiye çıkan vatandaşlar yunus sürüsüne rastladı. Yunusların görsel şöleni vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde yunusların denizde yüzmesi ve bir anda sudan fırlayıp adeta uçarcasına tekrar denize dalması, cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşları heyecanlandırdı.

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