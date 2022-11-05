Muğla’da sahte içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi!

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1958 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ın Selimiye ile Bafa mahallelerinde yaşayan M.Y., A.D., K.S. ve Ö.İ.'nin, damıtma sistemi kurarak sahte içki ürettikleri istihbaratına ulaştı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince dün sabah şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda 1724 litre sahte şarap, 54 litre sahte rakı, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.