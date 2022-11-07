  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! 9 tutuklama!

Muğla'da uyuşturucuya geçit yok! 9 tutuklama!

Muğla il genelinde 31 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken 9 şüpheli tutuklandı.

DHA

07.11.2022, 16:25

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! 9 tutuklama!

Muğla'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 382 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 897 gram metamfetamin, 823 sentetik hap, 8 gram eroin, 3 gram kokain, 20 gram skunk, 3 ecstasy, 3 tabanca ve 109 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 10 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan, 26 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA