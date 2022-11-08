CHP Belediyeciliğinde son nokta! Bodrum’un parkları kiralık

Belediyelerin en temel görevi halkın spor yapabileceği ve çocukların oyun oynayabileceği parkları ve yeşil alanları çoğaltmak, buraların bakımını yapmak ve en iyi şekilde vatandaşların hizmetine sunmak. Oysa CHP'li Bodrum Belediyesi, ilginç bir uygulamayla halka hizmet için kullanması gereken alanları ranta çevirdi. Hayırseverler tarafından çocuk parkı ve spor tesisleri yapılması için belediyeye bağışlanan yeşil alanlar Bodrum Belediyesi tarafından özel şirketlere kiraya veriliyor.



5 YIL İÇİN 180 BİN TL

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın başlattığı bu uygulama sonucunda Torba Mahallesindeki içinde çocuk parkı da olan spor tesisleri özel bir şirkete kiraya verildi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirketle yıllık 180 bin lira olmak üzere 5 yıllığına anlaşıldı. Kiraya verilen 1600 metrekarelik yeşil alanda, çocuk parkının yanı sıra vatandaşların da ücretsiz olarak yararlandığı spor tesisi, tenis kortu, basketbol sahası, soyunma odası ve tuvalet bulunuyor. Yeni uygulamadan sonra vatandaşlar bu tesisleri kullanabilmek için ücret ödeyecek.



ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Bodrum Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tenis kortları dışındaki oyun ve spor alanları ihale kapsamı dışındadır, halkın kullanımına her zaman açıktır" denildi. Belediyenin açıklamasıyla ihale belgesinin çakışması dikkat çekti. Belgede kiraya verilen yer, "Spor tesisi, tenis kortu, basketbol sahası, soyunma odası ve tuvalet" olarak belirtiliyor.





HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Bodrumlular tepkilerini, "Henüz Kışla dağını kiralamadılar. Kendimizi, yaşadığı yere ait bir vatandaş gibi değil de fazlalık bir 'mal!' gibi hissettirenlere selam olsun. Kolaydır, halkın çoğunluğunu mutsuz edip mutlu azınlıklara hizmet etmek. Böyle bir saçmalık maalesef Bodrum'u yöneten kişi tarafından yapılıyor. Seçimlerde yanlış tercih yaptığımızı anladık ama geç oldu" şeklinde dile getirdi. Aras önceki yıl yine Torba'da yeşil alan olarak bağışlanan yeri sağlık ocağı yapılması için devretmiş ve bu karar da tepki çekmişti. Araziyi bağışlayan aile, kendilerine sorulmadığını belirterek, "Belediye bize haber vermedi olan biteni öğrendiğimizde çok geç olmuştu. Bizler yeşil alanları korumaya çalışırken belediye yeşil alanları betona çeviriyor. Yeşil alanları betona çevirme kararı alanları affetmeyeceğiz" diye açıklama yapmıştı.



YALIKAVAK'TA GERİ ADIM

Yalıkavak'ta bir otelin sahibi hemen önlerinde denize sıfır çocuk oyun parkını restoran haline getirmek için Aras'la görüştü. Aras teklifi kabul etti ve parktaki oyun aletlerini bir gecede söktü. Yalıkavaklı aileler durumu öğrenince hem Aras'a hem de otel yöneticilerine büyük tepki gösterdi. Aras geri adım atmak zorunda kaldı ve oyun aletlerini tekrar parka yerleştirdi.

ADEM ÜLKER /