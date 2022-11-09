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Haberler Muğla CHP demek, çamurlu sokaklar demek!

CHP demek, çamurlu sokaklar demek!

Bodrum’da asfaltlanmayan yollar vatandaşın kabusu oldu. Araçlar çamura saplandı, tekerlekleri patladı. Vatandaşlar belediyeyi göreve çağırdı

9.11.2022

CHP demek, çamurlu sokaklar demek!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üst yapının tamamlanmadığı sokaklar önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından çamur deryasına döndü.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras

Kızılağaç Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarının ardından asfaltlanmayan yola giren TIR ve kamyonetler çamura battı, tekerlekleri patladı. Hareket edemeyen araçların sürücüleri jandarmadan yardım istedi, yol araç trafiğine kapatıldı.

YAZIK DEĞİL Mİ BU İNSANLARA?
Vatandaşlardan Ali Naim Çubuk, "Birçok araba kapatılmayan, asfaltlanmayan bu yollarda yağmur yağınca çukura saplandılar, bir öğrenci servisi yan yattı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yazık değil mi bu insanlara. Şu anda buradan ambulans geçemez, itfaiye aracı geçemez, bir tehlike olursa bunun hesabını kim verecek, ilçe kaderine terk edildi" dedi.

ADEM ÜLKER

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