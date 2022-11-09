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Haberler Muğla Yaşlı kadının evi yangında kullanılamaz hale geldi

Yaşlı kadının evi yangında kullanılamaz hale geldi

9.11.2022

Yaşlı kadının evi yangında kullanılamaz hale geldi

MUĞLA Menteşe'de 93 yaşındaki Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı ev, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Denizova mahallesinde önceki gün saat 22.30 sıralarında Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Yaşlı kadını dışarıya çıkartan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev ve içerisindeki eşyalar tamamen küle döndü. Yapılan incelemede, yangının çamaşır makinesine ait kabloların kısa devre yapmasından dolayı çıktığı belirlendi.

ADEM ÜLKER

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