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Haberler Muğla Lüks gemi "The World", 181 yolcusuyla Fethiye’ye geldi

Lüks gemi "The World", 181 yolcusuyla Fethiye’ye geldi

Bahamalar bayraklı lüks "The World" adlı kruvaziyer, yolcularıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Tlos Antik Kent gezisi, Kayaköy ve Ölüdeniz gezisine katıldı.

İHA

11.11.2022, 17:50

Lüks gemi The World, 181 yolcusuyla Fethiye’ye geldi

Fethiye iskelesine yanaşamayan ve limanda Şövalye Adası açıklarında demirleyen 196 metrelik kruvaziyerde, 181 yolcu ile 295 personelin bulunduğu öğrenildi.

Fethiye'de kruvaziyer iskele olmaması nedeniyle açıkta demirlemek zorunda kalan "The World" isimli lüks geminin yolcuları Çalış Boat Kooperatifi'ne ait teknelerle Fethiye İskelesi'ne taşındı.

Lüks gemideki 181 yolcunun çoğunluğunun ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya ve Litvanya ile bazı Avrupa ülkesi vatandaşları olduğu kaydedildi. Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Fethiye Paspatur Çarşısı ile Telmesos Antik Kentini ziyaret edip Fethiye Kordon Boyu'nda gezerek alışveriş yaptı.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Tlos Antik Kent gezisi, Kayaköy ve Ölüdeniz gezisine katıldı. Marmaris'ten gelen gemi, yarın gece saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edecek.

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