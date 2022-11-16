‘Muğla Şekerleri’nin hayatını değiştiren sensör

Muğla Valiliği koordinesinde İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçen Nisan ayında "Muğla şekerleri projesi" hazırlandı. Proje kapsamında, diyabet hastası çocukların ihtiyacı olan sensörlü glikoz ölçüm cihazının temini yapılarak, kademeli olarak 233 çocuğa cihazları ulaştırıldı. Çocukların günlük 8-10 defa parmakları delinerek yapılan kan şekeri ölçümü, dağıtılan cihaz sayesinde çocukların parmaklarının delinerek acı çekmelerinin de önüne geçildi.

Nisan ayında glikoz ölçüm cihazı verilen tip 1 diyabet hastası 133 çocuktan, diyabetini iyi yönetenler "Dünya Diyabet Günü"nde ödüllendirildi. Sensörlü glikoz ölçüm cihazı kullanan diyabet hastası Ceylin Keklik, ilk başta sensörün kendisine takılmasını istemediğini ancak takıldıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini ve hayatının kolaylaştığını söyledi. Diyabet kontrolü konusunda bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Muğla Tip 1 Diyabet Derneği Başkanı Neşe Şahin, bundan sonraki süreçte çocukların diyabetiği yönetebilmeleri için uzman ekiplerle diyabet kampları düzenleyeceklerini ifade etti.

OSMAN AKÇA