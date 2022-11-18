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Haberler Muğla Kaptanlığını yaptığı lüks gulette kalbine yenildi

Kaptanlığını yaptığı lüks gulette kalbine yenildi

18.11.2022

Kaptanlığını yaptığı lüks gulette kalbine yenildi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir ahşap gulette kaptan olarak çalışan Orcan Okan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kumbahçe Sahili'nin açığında demirli bulunan 17 metrelik ahşap gulette çalışan kadın, başka bir çalışanın hareketsiz yattığını görünce 112'ye ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri gulete çıktıklarında 50 yaşındaki Orcan Okan'ın cesediyle karşılaştı. Cenazesi morga götürülen Okan'ın kalp krizinden öldüğü sanılıyor.

ADEM ÜLKER

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