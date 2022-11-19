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Haberler Muğla Hayvansever İskoç kadın ölümüyle yasa boğdu

Hayvansever İskoç kadın ölümüyle yasa boğdu

19.11.2022

Hayvansever İskoç kadın ölümüyle yasa boğdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan İskoç kadın Linda Roger (62), kaldığı apart dairede ölü bulundu. Komşularının haber vermesi üzerine evine giden arkadaşı Dr. Yavuz Aksoy tarafından ölü bulunan Roger'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

Yabancıların evlerine temizliğe giden ve kazandığı paranın bir kısmıyla sokak hayvanlarını beslediği öğrenilen Linda Roger Bodrum'a gömülmek için bir vasiyeti olmadığı, cenazesinin İskoçya'dan gelecek olan kızı tarafından alınıp ülkesinde toprağa verileceği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER
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