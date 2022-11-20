Tlos’taki kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti'nde, Likya medeniyetine ve Anadolu'nun tarihine ışık tutan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut, Tunç ile Demir çağları katmanlarını gördüklerini dile getirdi. Bölgedeki çalışmaların sadece Anadolu'nun tarihini ilgilendiren veriler ortaya koyduğunu anlatan Korkut, "Tlos'ta belirlenen 14 bin yıllık yerleşim geçmişi, Batı Anadolu'daki en erken tarihtir. Batı Anadolu'da 7-8 bin yıl öncesi yerleşimler çok fazla bilinmiyordu" diye konuştu.

ADEM ÜLKER