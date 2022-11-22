Bodrum’da sahilde ceset bulundu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar sahilinde ceset bulundu. Adakum Plajı'nda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenemedi.

2 AY ÖNCE ÖLMÜŞ

BODRUM Akyarlar Arakum plajı açıklarında avlanan bir balıkçı, sahilde bir ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde sadece kemikleri kaldığı görülen cesedin, yaklaşık 2 ay önce ölen bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için morga getirildi. Ön otopsinin ardından cesedin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. Cesedin bir göçmene ait olduğu sanılıyor.

ADEM ÜLKER