Muğla’da flamingolar ölüme uçuyor

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisindeki Tuzla Sulak Alanı, sonbahar ve kış mevsiminde flamingo ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında sulak alana gelmeye başlayan göçmen kuşlar, görsel şölen sunuyor. Flamingoların ve diğer göçmen kuşların Tuzla Sulak Alanı'na her yıl ekim ve kasım aylarında geldiğini söyleyen Boğaziçi köyü muhtarı Ferhat Karakoyun, elektrik ve telefon tellerinin kuşlar için büyük tehlike olduğunu söyledi.

Karakoyun, "Burası doğal bir yaşam alanı. Elektrik tellerinin yoğunluğu, buradaki doğal yaşamı tehdit ediyor. Birçok flamingo hava karardığında uçarken bu tellere takılıyor, ya yaralanıyorlar ya da ölüyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yazışmalarımız var. Artık gereken önlemler alınmalı" dedi.

ADEM ÜLKER