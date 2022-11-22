Zehir tacirleri müşteri ararken yakayı ele verdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Hacıosmanlar Mahallesi'nde D.K. isimli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri arayışı içinde olduğu öğrenildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyon ile D.K. ve S.S. isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan aramada, birer kiloluk siyah poşetler içerisinde satışa hazır halde 4 kilogram kubar esrar maddesi ayrıca D.K. isimli şahsın Fethiye İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu" ile birlikte yapılar aramada ise siyah naylon poşet içerisinde 246 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K ve S.S isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.