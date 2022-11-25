Kavaklıdere’de 7. ve 8. etap TOKİ konutları yapılıyor

Muğla'nın en küçük ve en kırsal ilçesi olan Kavaklıdere'de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar yapımları tamamlanan 6 farklı TOKİ projesinde ilçede yaşayan insanlar kira öder gibi ev sahibi oluyor. Kavaklıdere'de, ilçe merkezinin yanı sıra köy ve mahallelerde de TOKİ konutları yapılacak.

İlçede 7 ve 8. Etap TOKİ konutları Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022'de açıklanan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçeye 450 yeni TOKİ konutu yapılacak olması Kavaklıdereliler tarafından heyecanla ve memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar yapılan yatırımlardan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Demir

DOĞALGAZ HAYAL BİLE DEĞİLDİ GERÇEK OLDU

KAVAKLIDERE, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen özel talimatla doğalgazına da kavuştu. İlçe merkezinde doğalgaz çalışmaları yüzde 100 tamamlandı. Kavaklıdere ilçe merkezinin ardından Menteşe Mahallesi'nde de çalışmalar kısa sürede başlatıldı. Menteşe'de doğalgaz çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Kavaklıdere ilçesinden nüfus olarak çok daha büyük yerleşim yerlerinden önce ilçeye doğlagaz geliyor olması halk tarafından heyecanla karşılanıyor.

ÇAMURLU YOL KALMADI

KAVAKLIDERE ilçesindeki en kırsal ve ücra noktadaki yerleşim yerlerinin yolları da ilçe merkezindeki yollar gibi yapılıyor. Kırsal köy ve mahallelerin yollarının tamamında kilitli parke döşeme, BSK kaplama ve begonit taş kaplama çalışmaları yapıldı. Kavaklıdere Belediyesi Başkanı Mehmet Demir, köylülerin yazın toz, kışın çamurdan zorluk yaşamaması için yolları düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

SOSYAL YAŞAM ÇEŞİTLENDİRİLİYOR

KAVAKLIDERE'NİN AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Demir, vatandaşların sosyal yaşantılarını çeşitlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde Belediye Parkı, Çayboyu Mahallesinde 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Menteşe Mahallesinde Yerküpe Piknik Alanı'nın yapımları tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu.

Yerküpe'de geleneksel Yağlı Pehlivan güreşleri düzenlenirken, güreşlere on binlerce vatandaş katılım gösteriyor.

TARİH YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

KAVAKLIDERE Belediye Başkanlığı'nın Muğla Valiliği'nin destekleriyle yapmış olduğu restorasyon ve kazı çalışmalarıyla ilçenin tarihi yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

İlçede bulunan kültür varlığı yapılar restore edilerek aslına uygun olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca 75 personel ile devam ettirilen Hyllarima Antik Kenti ve Asarcık Tepesi kazı çalışmalarıyla ilçenin 4000 yıllık tarih geçmişi gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.