Yılbaşı öncesi uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu

TÜRKİYE'NİN turistik tatil merkezlerinden Fethiye ve Marmaris'te, yılbaşında piyasa sürülmek üzere hazırlanan sahte alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, V.C.G. isimli şahsın ürettiği 86 litre sahte içkiyi, evine düzenlenen operasyonla ele geçirdi. Gözaltına alınan V.C.G'nin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi. Marmaris'te de, bir yolcu otobüsündeki S.K. isimli yolcunun oturduğu koltuğun arkasında bulunan koltukta poşet içerisinde 210 sentetik ecza hapı ele geçirildi. S.K, gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER