Definecilerin evinde 200 milyon liralık Painite taşı ele geçirildi

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde definecilerin evinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 'Painite taşı' ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Köşk Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Evde yapılan aramada, gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı, 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER