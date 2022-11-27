Kamyonetle minibüs çarpıstı: 22 yaralı

MUĞLA'DA yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Kaza, Menteşe'nin Yerkesik beldesi yakınlarında meydana geldi. Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halinde olan Necmettin Çetin idaresindeki kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkiinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan yolcu mininüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Çetin ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Üldür'ü sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı. Hastaneye kaldırılan 22 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER