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Haberler Muğla Lüks Mega Yat “Amatasia” Fethiye'de! Onun için İzmir'den 7 tanker yakıt gidecek

Lüks Mega Yat “AmatasiaFethiye'de! Onun için İzmir'den 7 tanker yakıt gidecek

Son dakika... Cayman Adaları bayraklı Amatasia isimli 85 metre uzunluğundaki mega yat Fethiye'ye geldi. Üzerinde helikopter iniş pisti bulunan 85 metre uzunluğundaki yat, Fethiye limanına bağlandı.

İHA

27.11.2022, 19:30

Lüks Mega Yat “Amatasia” Fethiye’de! Onun için İzmir’den 7 tanker yakıt gidecek

Cayman Adaları bayraklı Amatasia isimli 85 metre uzunluğundaki mega yat Fethiye'ye geldi. Fethiye Körfezi'ne giren mega yat Fethiye iskelesine yanaştırıldı.

Çelik gövde aliminyumüst yapıya sahip yat konforlu donanımı ve denizde sessiz ilerlemesini sağlayan motorlarıyla öne çıkıyor. Suit ve vip kabinlerin bulunduğu yatta yaklaşık 30 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.



Amatasia,2017'de Almanya'nın Rendsburg tersanesinde inşa edildi. Lüks mega yatta güvertede jakuzzi, asansör, helikopter pisti ihale garajı,klima,plajkulübü, güzellik salonu,sauna,buharodası, açıkbar, SPA,yüzme platformu, dip havuz ve dalma havuzu ile barbekü hizmeti sağlandığı belirtildi. Amatasia'nın İzmir Aliağa'dan Fethiye'ye 7 tankerle getirilecek 200 bin litre yakıt ikmali yaptıktan sonra ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

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