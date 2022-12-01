Bodrum’da çöp atanlar faturadan tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına çöp atan kişilere, atıklardaki faturalardan yola çıkılarak ulaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler etkili yağışlar sonrası dere yataklarındaki kontrollerini artırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez'de yaptıkları çalışmada hem çevreye zarar veren hem de yağmur suyu hatlarını tıkayabilecek yoğunluktaki dere yatağında beyaz eşya atıkları tespit etti.

Çöpleri toplayan ekip, atıkların içinde buldukları faturalardan çöp dökenlerin kimliklerini belirledi. Bu kişilere ceza uygulanması için gerekli işlemlere başlandı.