  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da çöp atanlar faturadan tespit edildi

Bodrum'da çöp atanlar faturadan tespit edildi

Son dakika... Bodrum'da dere yatağına çöp atan kişilere, atıklardaki faturalardan yola çıkılarak ulaşılırken konuya ilişkin ceza uygulanması için işlemlere başlandı.

AA

01.12.2022, 10:28

Bodrum’da çöp atanlar faturadan tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına çöp atan kişilere, atıklardaki faturalardan yola çıkılarak ulaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler etkili yağışlar sonrası dere yataklarındaki kontrollerini artırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez'de yaptıkları çalışmada hem çevreye zarar veren hem de yağmur suyu hatlarını tıkayabilecek yoğunluktaki dere yatağında beyaz eşya atıkları tespit etti.

Çöpleri toplayan ekip, atıkların içinde buldukları faturalardan çöp dökenlerin kimliklerini belirledi. Bu kişilere ceza uygulanması için gerekli işlemlere başlandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA