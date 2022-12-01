Hükümlünün mektubu iyilik hareketine dönüştü

MUĞLA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan bir hükümlü 26 Eylül'de Türk Kızılay Genel Merkezi'ne bir mektup yazarak anne ve babası vefat ettiği için ziyaretine kimsenin gelmediğini belirtti. Mektubunda üzerine kayıtlı hiçbir taşınır ve taşınmazın bulunmadığına ve hiçbir gelirinin olmadığına da vurgu yapan hükümlü, parası olmadığı için kantin alışverişi yapamadığını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirerek yardım talebinde bulundu. Mektubun Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanlığı'na ulaşmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak bir proje hazırlandı. Projenin alanı daha da genişletilerek Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 44 hükümlü ve tutuklu için yardım kolileri oluşturuldu.

Kızılay gönüllülerince özenle hazırlanan giysi kolileri, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in de katıldığı törenle hükümlü ve tutuklulara teslim edildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başsavcı Dönmez, "Hükümlü ve tutuklularımızın aile fertleri için İş-Kur müdürlüklerimizle istihdam konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca ceza infaz kurumlarımız içinde mini butikler oluşturarak, onların ihtiyaçlarına göre ücretsiz kıyafet temin ediyoruz. Devletimizin şefkatli eli tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızın her zaman yanında" dedi. Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de Kızılay'ın toplumun her kesimine ulaştığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

OSMAN AKÇA