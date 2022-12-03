‘Horluyorsun’ diye uyaran arkadaşını uykusunda öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer Eser, aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



İKİNCİ KEZ UYARDI

Korkunç olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı bir lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Eser'i daha önce horladığı için uyardı. İkili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıkınca bu kez vardiya saatleri değiştirildi. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Eser, sabah saatlerinde lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçakladı.





POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayetin ardından polis ekiplerine teslim olan Muzaffer Eser gözaltına alınırken, savcının incelemesinin ardından Maral'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muzaffer Eser'in psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



■ OSMAN AKÇA