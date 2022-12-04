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Haberler Muğla Bodrum'da turistler denize girdi! Bir yanda kış bir yanda deniz keyfi

Bodrum'da turistler denize girdi! Bir yanda kış bir yanda deniz keyfi

Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış şartları hakim olurken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz keyfi yaşanıyor. En yüksek hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum’da güzel havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar sahil yollarında yürüyüş yaparken, kimileri de kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

İHA

04.12.2022, 19:22

Bodrum’da turistler denize girdi! Bir yanda kış bir yanda deniz keyfi

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kış şartları hakim olurken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz keyfi yaşanıyor.



En yüksek hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da güzel havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar sahil yollarında yürüyüş yaparken, kimileri de kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.



Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent sahilleri başta olmak üzere birçok noktada deniz keyfi yaşandı. İlçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.



Bodrum'da hava sıcaklığının, birkaç gün daha 18 - 19 derecelerde seyredeceği öğrenildi.

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