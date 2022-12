FETÖ’cü doktora destek çıkanlara ceza yağdı

SAĞLIK Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen uzman çavuş Ali Aladağlı'yı (32) taburcu olurken alkışla protesto edenler hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasının olduğu raporda; doktor, ebe, hemşire ile hastane personelinin bulunduğu 43 kişiye 'aylıktan kesme', 'kademe ilerlemesinin durdurulması', 'kınama', 'yazılı uyarı' ve 'yevmiye' gibi cezaların verilmesi gerekçeli olarak anlatıldı.

MEMURLUKTAN İHRAÇ EDİLDİ

SORUŞTURMA kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da memurluktan ihraç edilmişti.

Protestoya eylemsel olarak katılan Dr. A.O, Dr. M.S, ebe-hemşireler Y.K, N.L, N.D, E.B, F.U, S.K.A, E.G.K, F.Ş, O.S. ve N.G'e 'hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' hükmü doğrultusunda 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Sürekli işçi kadrosunda yer alan V.D, S.A, N.C, V.Ö, A.A, Ö.B. ile B.U'a 'görevin yerine getirilmesinde keyfi olarak kişilerin zararına sebebiyet vermek'ten 6 yevmiye, Dr. A.A.'ya 'görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar veya amiri hedef tutan davranışlarda bulunmak'tan 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi. Doktorlar Y.A, T.M.S, A.Ö.Ş, A.M, A.M.S, M.E, M.U, G.D.K. ve K.A'a 'hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak'tan kınama cezası verildi.

OSMAN AKÇA