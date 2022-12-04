Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda düzenlenen operasyonda polisleri görerek ormanlık alana kaçan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra 3 yıldır faaliyet göstermeyen otelin içine giren ekipler, bir odada telefon ve otelin birçok odasında klimaların açık olduğunu, gıda, hijyen ve kıyafet gibi birçok yaşamsal malzemesi olduğunu tespit etti.