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Haberler Muğla Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 yıldır kapalı olan otelin yakınlarında şüpheli kişilerin dolaştığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Otele düzenlenen operasyonda, güvenlik görevlisi olarak çalışan F.Ş.'nin düzensiz göçmenleri içeri alarak odalarda konaklamasına müsaade ettiği ortaya çıktı. Toplam 21 göçmen ve güvenlik görevlisi yakalanarak emniyete götürüldü.

İHA

04.12.2022, 14:39

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıldır kapalı olan bir otelde düzensiz göçmenlerin izinsiz olarak konaklamasını sağlayan güvenlik görevlisi ve 21 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi 418. Sokak'ta bir otelin bahçesinde ve arka çıkışında şüpheli şahıslar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından üç yıldır kapalı olduğu tespit edilen otele operasyon düzenlendi.

Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda düzenlenen operasyonda polisleri görerek ormanlık alana kaçan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra 3 yıldır faaliyet göstermeyen otelin içine giren ekipler, bir odada telefon ve otelin birçok odasında klimaların açık olduğunu, gıda, hijyen ve kıyafet gibi birçok yaşamsal malzemesi olduğunu tespit etti.

Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

Düzensiz göçmenlerden edinilen bilgiye göre otelde çalışan F.Ş'nin kapalı olan otelin arka kapısından düzensiz göçmenleri alarak odalarda kalmasını sağladığı belirlendi. Güvenlik görevlisi F.Ş., yakalanarak emniyete götürüldü. F.Ş., işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile salıverildi.

Oteli koruması gerekirken bakın ne yaptı! Güvenlik görevlisinden büyük skandal!

İçlerinde kadın ve küçük çocukların da olduğu 21 düzensiz göçmen ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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