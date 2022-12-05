Orhaniye’de bu kış zor geçecek!

Dünyaca ünlü Kızkumu plajının da bulunduğu Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde geçen yaz belediye ekipleri tarafından yağmur sularının gitmesi için açılan yollar kapatılmayınca mahalle sakinleri isyan etti. Yetkililere seslenen mahalleliler yolların yapılmasını istedi. Geçen kış Orhaniye'de aşırı sağanak yağışlardan dolayı evleri su basmış, yollar kullanılamaz hale gelmişti. Bu yaz belediye ekipleri yağmur sularının tahliyesi ve baskınları önlemek için altyapı çalışmaları başlattı.

Çalışmalardan sonra araç ve yayaların özellikle yağmurdan sonra göle dönen yollardan geçmekte zorlandığı görüldü. Bazı vatandaşların da kendi imkanları ile evlerinin önünde bulunan çukurları kapattığı öğrenildi. Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Bu sene Haziran ayında bu yol Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazıldı ve döşendi. Ancak ondan sonra bu yol içme suyu hattı yapılacak diye tamir edilmedi. Defalarca müracaat etmeme rağmen olumlu bir cevap gelmedi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çukurları kapatmaya, çalışıyor" dedi.

TOPU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR

Sorunun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni aradığını söyleyen Muhtar Dinç, "O yolu Marmaris Belediyesi yapacak. Biz Marmaris Belediyesi'ne ödeme yapacağız dediler. Ardından tekrar aradım ama Marmaris Belediyesi yapmayacakmış. Büyükşehir'in yapması gereken bir yolmuş. Büyükşehir Fen İşleri'nden bir müdürle görüştüm ancak kendisinin konu ile ilgili haberi olmadığını öğrendim. Bu tip kazıların MUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri arasında bir protokol ile yapıldığını öğrendim. Bana dönüş yapılacağını söylediler, hala dönüş yapan yok" diye konuştu.



■ OSMAN AKÇA