Ölümden kaçış yok!

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde yaşanan olay Son Durak isimli filmi akıllara getirdi. ABD yapımı korku serisinde öleceklerini önceden görüp bir şekilde kurtulmayı başaran ancak yine aynı sırayla daha korkunç bir sonla ölüme gidişleri anlatılıyordu.

EV BAKMAK İÇİN GİTMİŞ

DALAMAN'DAKİ kazada ise kontrolden çıkan cip dere yatağına yuvarlandı. Sürücü Furkan Kalyoncu (25), kaza yapan aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkmayı başardı ancak bu kez de yamaçtan yuvarlanan kaya parçasının altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkinde meydana geldi. Dalaman'dan Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Araçta tek başına olan Kalyoncu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak cipten çıkmayı başardı. Fakat kazanın etkisiyle yerinden oynayan kaya, yamaçtan yuvarlanarak Kalyoncu'nun üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalyoncu'nun cansız bedeni iş makineleri ile çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu'nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir eve bakmak için gittiği öğrenildi.

OSMAN AKÇA/ ÖMER KUNDAKÇI