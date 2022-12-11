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Haberler Muğla Çıktığı o yol ölüme götürdü! Muğla'da korkunç son...

Çıktığı o yol ölüme götürdü! Muğla'da korkunç son...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Mehmet Büyükkocagöz idaresinde araç, sürücünün dirksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolun kenarında bulunan direğe çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerie bölgeye çok sayıda ekip geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, hurdaya dönen araç içerisindeki genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

11.12.2022, 13:51

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Zorlar Mahallesi Çeşmeönü mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

Çıktığı o yol ölüme götürdü! Muğla’da korkunç son...

Mehmet Bülükkocagöz yönetimindeki 48 AJB 634 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu kenarındaki direğe çarptı.

Çıktığı o yol ölüme götürdü! Muğla’da korkunç son...

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevke dildi.

Çıktığı o yol ölüme götürdü! Muğla’da korkunç son...

Kazada araç sürücüsü 24 yaşındaki Mehmet Büyükkocagöz hayatını kaybetti.

Çıktığı o yol ölüme götürdü! Muğla’da korkunç son...

Kaza sonrası duman çıkan araçta itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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