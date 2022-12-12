  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! "Can güvenliğimiz yok!"

Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! "Can güvenliğimiz yok!"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren fırtına, dünyaca ünlü dev katamarana zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde sürüklenmeye başlayan yüzer disko iskelelere, iskelelerin kıyısındaki işletmelere çarparak büyük hasarlara sebep oldu. Diğer bir yandan deniz kıyısında evi bulunan vatandaşlar ise, "Kocaman katamaran buraya bağlanmaz, can güvenliğimiz yok." diyerek isyan etti. Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgli çalışma başlattı.

İHA

12.12.2022, 15:34

Bodrum'da fırtına ile sürüklenen dünyaca ünlü yüzer disko katamaran işletmelere çarptı. İşletmelere zarar veren dev katamaranda da hasar meydana geldi.

Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! Can güvenliğimiz yok!

Bodrum'da dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına, gün boyu etkisini sürdürdü. Dünyaca ünlü katamaran, öğle saatlerinde sürüklenerek işletmelere yaklaştı. Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe'de faaliyet gösteren işletmelere zarar vererek sürüklenmeye başladı.

Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! Can güvenliğimiz yok!

İskelelere, işletme duvarlarına ve işletmelerin tentelerine zarar verdikten sonra dondurmacının terasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dondurmacının tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin de deniz kenarındaki korkuluğu yıkıldı, bazı iskeleler zara gördü.

Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! Can güvenliğimiz yok!

Olayda yüzer disko katamaran da hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! Can güvenliğimiz yok!

Evinde uyurken bir anda büyük bir gürültüyle uyanan Tahir Baştaş isyan ederek, "Uyuyordum, bir anda gürültü koptu, korkup zorla yataktan kalktım. Koca katamaran evimin önünde büyük bir tehlike, normalde buraya bağlanmaz. Can tehlikemiz var, nasıl evde duracağız, bu kış günü nereye gidelim?" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA