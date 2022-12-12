Dünyaca ünlü dev katamaran Bodrumlulara dehşet saçtı! "Can güvenliğimiz yok!"

Evinde uyurken bir anda büyük bir gürültüyle uyanan Tahir Baştaş isyan ederek, "Uyuyordum, bir anda gürültü koptu, korkup zorla yataktan kalktım. Koca katamaran evimin önünde büyük bir tehlike, normalde buraya bağlanmaz. Can tehlikemiz var, nasıl evde duracağız, bu kış günü nereye gidelim?" dedi.