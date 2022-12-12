Gümrük Müdürlüğü’ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Operasyonda Y.Ç., M.B., C.G., İ.K., A.D. isimli 5'i memur, M.Y., G.T., U.A., E.Y. ve A.S.K. isimli 5'i de sivil olmak üzere birbirleri ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.