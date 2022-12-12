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Haberler Muğla Gümrük Müdürlüğü'ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Gümrük Müdürlüğü'ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve İzmir'deki 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonlarında, aralında Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı çalışan 5 memurun da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ile birlikte çok sayıda gümrük kaçağı içki ve tütün mamülü ele geçirildi.

İHA

12.12.2022, 10:26

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 5 memurun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümrük Müdürlüğü’ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM Ekipleri tarafından Muğla ve İzmir'deki 3 ilçede eş zamanlı olarak rüşvet operasyonu düzenlendi.

Gümrük Müdürlüğü’ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekiplerinin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisine ulaşması üzerine operasyon düğmesine basıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Marmaris Gümrük Müdürlüğü ve Sahil Sağlık Denetleme Müdürlüğü memurlarına yönelik rüşvet dosyası dahilinde Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile İzmir'in Menteşe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gümrük Müdürlüğü’ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Operasyonda Y.Ç., M.B., C.G., İ.K., A.D. isimli 5'i memur, M.Y., G.T., U.A., E.Y. ve A.S.K. isimli 5'i de sivil olmak üzere birbirleri ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Gümrük Müdürlüğü’ne büyük operasyon! Aldıkları rüşvet dudak uçuklattı!

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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