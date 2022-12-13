Gümrük rüşvetçilerine operasyon

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 5 memurun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Muğla ve İzmir'deki 3 ilçede eşzamanlı olarak rüşvet operasyonu düzenlendi.

Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisi üzerine operasyon düğmesine basan ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Marmaris Gümrük Müdürlüğü ve Sahil Sağlık Denetleme Müdürlüğü memurlarına yönelik rüşvet dosyası dahilinde eşzamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Y.Ç, M.B, C.G, İ.K, A.D. isimli 5'i memur, M.Y, G.T, U.A, E.Y. ve A.S.K. isimli 5'i de sivil olmak üzere birbirleriyle bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin çalışma odaları ile evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 euro, 450 dolar ve 6 bin 500 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

OSMAN AKÇA