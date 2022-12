Rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

MUĞLA ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden U.A. savcılıkca, M.Y, G.D, E.A. ve A.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurlar da bulunuyordu.

