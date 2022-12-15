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Haberler Muğla Kayıp olarak aranan yaşlı kadının cansız bedeni sazlıklarda bulundu

Kayıp olarak aranan yaşlı kadının cansız bedeni sazlıklarda bulundu

Muğla’da 11 Aralık’tan beri aranan 82 yaşındaki Saadet Esin'den bugün kahreden haberi geldi. Jandarma yaşlı kadının cansız bedenini Dalyan kanalındaki sazlıklarda buldu.

İHA

15.12.2022, 14:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022, 14:24

Kayıp olarak aranan yaşlı kadının cansız bedeni sazlıklarda bulundu

Muğla'da Ortaca'da Eskiköy Mahallesinde oturan 82 yaşındaki Saadet Esin, 11 Aralık tarihinde oğlu tarafından Dalyan Jandarma Karakoluna giderek annesini kız kardeşinin evine gitmesi için Dalyan Mahallesi Dörtyol kavşağında aracı ile bıraktığını, bir gün sonra Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığına giderek annesinin kardeşi Hülya Esin'in evine gitmediği ve kendisinden haber alınamadığını belirtti.
Kayıp kadının bulunması için Jandarma ekipleri bölgede sürdürdükleri arama çalışmalarında bugün Dalyan Kanalı sazlıklarda yaşlı kadının cesedine ulaştı. 82 yaşındaki Saadet Yesin'i arama çalışmalarında öğle saatlerinde Köyceğiz gölü Dalyan kanalında sazlıkların arasında cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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