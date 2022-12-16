Kemik parçaları kayıp Tosun’a ait çıktı

13 yıldır kayıp olarak aranan Bayram Tosun'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 yıl önce ormanda bulunduktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen kemik parçalarının, yapılan DNA sonucu Bayram Tosun'a ait olduğu saptandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

OLAYLA ilgili gözaltına alınan ve suçlamayı kabul eden Veysel Turhan (52), eşi Kezban Turhan (48) ve kayınbiraderi Kemal Biçe (35) tutuklandı. Kezban Turhan, Bayram Tosun'un kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan tarafından tabancayla öldürüldüğünü, cesedi gömdüklerini itiraf etti. Cesedikleri gömdükleri yerde bir bulguya ulaşılamadı.

Bölgede 3 yıl önce bulunan ve kimsesizler mezarlığına gömülen kemiklerin ise, DNA analizinin ardından Bayram Tosun'a ait olduğu belirlendi. Suçu kabul eden Kezban Turhan, Veysel Turhan ve kardeşi Kemal Biçe tutuklandı.

OSMAN AKÇA