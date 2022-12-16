Muğla’da 2 bin 200 yıllık tarih meydana çıktı! Aylardır süren çalışmalarda sona gelindi

Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazı statüsüne alınan, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteği ve Marmaris Belediyesi ile Marmaris Ticaret Odasının (MTO) ana sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmalarında kentin sembolü olan antik tiyatro özgün haliyle ortaya çıkarıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığındaki Amos Antik Kenti'nde iki ayrı noktada devam eden kazılarda, 2 bin 200 yıl ayakta kalabilen en önemli yapı olan antik tiyatronun elde edilen bulgular ışığında 1000 kişilik kapasitesi bulunduğu anlaşıldı.

İlk önce tek katlı olarak inşa edildiği, daha sonraki dönemde ise 2 katlı hale getirildiği tespit edilen tiyatronun milattan önce ikinci yüzyıldan milattan sonra üçüncü yüzyıla kadar kullanıldığı anlaşıldı.

SİVİL KONUTLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ayrıca diğer bir noktada yapılan kazı çalışmaları ile pek çok sivil konut da gün yüzüne çıkarıldı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce bulunan mezar yerleri ve tapınak kalıntıları ile birlikte Marmaris'in en önemli kültür turizm ögelerinden biri olan Amos Antik Kenti kazı çalışmalarında görev alan ve buranın Marmaris'e kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.