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Haberler Muğla 144 göçmeni yasa dışı yollarla kaçıracaklardı! İnsan tacirleri tutuklandı!

144 göçmeni yasa dışı yollarla kaçıracaklardı! İnsan tacirleri tutuklandı!

Muğla'da 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli 3 kamyonet durdurulmuş, içlerinden farklı ülkelere ait 144 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Göçmenlerin yasaa dışı yollarla yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. İnsan kaçakçıları, tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İHA

18.12.2022, 12:24

144 göçmeni yasa dışı yollarla kaçıracaklardı! İnsan tacirleri tutuklandı!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin insan düzensiz göç il mücadele çalışmaları çerçevesinde Gökova-Marmaris karayolu Gökçe mahallesi mevkiinde 144 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırma girişiminde ikin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

15 Aralık tarihinde gece saatlerinde Akyaka Jandarma Karakol kipleri tarafından Gökçe Mahallesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde üç adet kapalı kasa kamyonet içinde değişik ülkelere ait 144 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan ve göçmen organizatörlüğü yaptıkları belirlenen M.S. (41), M.D. (40) ve V.B. (24) isimli şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler. Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.S., M.D. ve V.B isimli şüpheliler tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler.

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