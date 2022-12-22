Çakmakla oynayan çocuklar evi yaktı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Evin bahçede bulunan odun ve yanıcı maddelerin tutuşması sonucu evin pencerelerinde ve duvarlarında hasar oluştu. Yangının bahçede çakmakla oynayan çocuklar nedeniyle çıktığı tespit edildi.

OSMAN AKÇA