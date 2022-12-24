Eski eşiyle sevgilisi arasında kaldı! Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı K.Y. ile şimdilerde birlikte olduğu erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından, M.G., yanına Beste Drama'yı da alıp, K.Y. ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, K.Y.'nin elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Drama, buradan da Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından K.Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

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