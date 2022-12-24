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Haberler Muğla Hazine avcısının evine baskın! Tarihi eserler ve silahlar ele geçirildi

Hazine avcısının evine baskın! Tarihi eserler ve silahlar ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekipleri bir şahsın hazine avcılığı yaptığı ihbarını alınca harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyonda birçok tarihi eser ve silahlar ele geçirildi.

İHA

24.12.2022, 15:25

Hazine avcısının evine baskın! Tarihi eserler ve silahlar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Ortaköy Mahallesi'nde hazine avcılığı yapıldığı ihbarını alan Kavaklıdere İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler S.T. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, 1 adet Hitit dönemine ait mühür, 1 adet Bizans dönemine ait haç, 3 adet bakır antika yüzük, 47 adet Osmanlı dönemine ait bronz sikke, 46 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet obje olmak üzere toplam 100 adet kültür varlığı ile 1 adet çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 201 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli S.T. de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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