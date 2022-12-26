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Haberler Muğla Bodrum'da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

Bodrum'da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. 15 metre boyunca sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kullanılmaz hale gelen araç vinç yardımıyla kurtarıldı.

İHA

26.12.2022, 09:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Bodrum’da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

Kaza, Değirmenler mevkisinde yaşandı.

Bodrum’da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

M.K. idaresindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Bodrum’da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bodrum’da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine geldi.

Bodrum’da feci kaza! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandılar!

Ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

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