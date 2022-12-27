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Haberler Muğla Kaçak alkol can aldı! 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaçak alkol can aldı! 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Muğla’da geçtiğimiz günlerde kaçak alkol içtiği için fenalaşan 42 yaşındaki adam, hastanede yoğun bakım ünitesinde verdiği 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İHA

27.12.2022, 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 15:30

Kaçak alkol can aldı! 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

İddiaya göre, Ortaca ilçesinde pazarcılık yapan Halil Çağ (42) 17 Aralık Cumartesi günü Dalyan Pazarı'nın ardından pazaryerinde arkadaşları bir araya gelerek alkol aldı. Arkadaşları ile birlikte vakit geçiren Çağ akşam saatlerinde evine gitti. Bir süre sonra gözleri görmemeye başlayan ve durumu kötüleşen Çağ, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bilincini yitiren Çağ, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan olarak hastanede tedavi altına alınan Çağ yoğun bakımdaki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çağ'ın Ortaca Marmarlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDI
Halil Çağ'ın kaçak alkolden komaya girmesi üzerine harekete geçen Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Dalyan Pazaryeri'nde Halil Çağ'a alkol veren kişilere yönelik araştırma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Halil Çağ'a kaçak alkol satan Dalyan Mahallesi'nden M.B. (51) ve M.K.A. (59) yapılan operasyonla gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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