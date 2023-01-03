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Haberler Muğla Muğla'da 2022 yılında 3 bin 235 kg sağlıksız et imha edildi

Muğla'da 2022 yılında 3 bin 235 kg sağlıksız et imha edildi

Muğla'da 2022 yılı içerisinde zabıta ekiplerinin iş yerlerine yaptığı denetimlerde, 3 bin 235 kg çeşitli hayvan eti ve et katkılı ürün tespit edildi.

İHA

03.01.2023, 16:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 16:51

Muğla’da 2022 yılında 3 bin 235 kg sağlıksız et imha edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022 yılında Bin 500 üretim ve satış yapan iş yerini denetledi. Bu denetimlerde sağlıksız koşullarda taşıma, üretim ve satışı yapılan 750 kg kanatlı hayvan eti, Bin 100 kg küçükbaş hayvan eti, 230 kg sakatat, 200 kg deniz ürünü (karides, midye, balık), 500 adet et katkılı ürünün (lahmacun) imhası yapıldı. Denetimlerde 38 işletme ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen Bin 920 adet ürün imha edilip, 300 ürün satıştan men edildi.

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