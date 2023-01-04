Fethiye Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Fethiye'de koruma altındaki ünlü Kayaköy Mahallesi girişinde oluşturulan kontrol noktasından kamyon başına rüşvet verilerek yasa dışı geçişine müsaade edildiği ayrıca Turunçpınarı mevki ve Karagözler Mahallesinde de halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu, çıkması ihtimalinde imar barışından faydalanmak adına kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği yönünde ihbar ve bilgiler alınması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, soruşturma çerçevesinde şüphelilerin tespitine yönelik 3 ay teknik ve fiziki takip uygulandı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuruldu.

Elde edilen delillerde içlerinde Fethiye Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru ve 1 belediye işçisi olmak üzere toplamda 12 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye İlçesi, Muğla, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapılarak suç delillerine el konuldu. Soruşturmanın devam edeceği bildirildi.