Kaçak yapılaşmada rüşvet operasyonu

MUĞLA Fethiye'nin tarihi ve turistik merkezi, arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'nde kaçak inşaat yapımı için hafriyat kamyonlarının geçişine, rüşvet karşılığı göz yumulduğu tespit edildi. Öte yandan halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu, olası bir imar barışından faydalanmak adına kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği belirlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri 3 ay boyunca takibe alan ekipler, banka hesaplarını da incelemeye alarak Muğla, İstanbul ve Kocaeli'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Fethiye Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru, 2 jandarma personeli ve 1 belediye işçisi olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER