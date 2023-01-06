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Haberler Muğla Fethiye’de belediye personelinin de bulunduğu şüphelilere rüşvet operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

Fethiye’de belediye personelinin de bulunduğu şüphelilere rüşvet operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

Fethiye’de koruma altındaki ünlü Kayaköy Mahallesinde, kaçak inşaatlara göz yumularak, oluşturulan kontrol noktasından kamyon başına rüşvet verildiği ortaya çıkmıştı. Aralarında Fethiye Belediyesi personelinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 14 yükseldi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SABAH

06.01.2023, 15:29

Fethiye’de belediye personelinin de bulunduğu şüphelilere rüşvet operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

Fethiye'de koruma altındaki ünlü Kayaköy Mahallesi girişinde oluşturulan kontrol noktasından kamyon başına rüşvet verilerek yasa dışı geçişine müsaade edildiği ayrıca Turunçpınarı mevki ve Karagözler Mahallesinde de halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu, çıkması ihtimalinde imar barışından faydalanmak adına kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin tespitine yönelik 3 ay teknik ve fiziki takip uygulandı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuruldu. Elde edilen delillerde içlerinde Fethiye Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru ve 1 belediye işçisi olmak üzere toplamda 12 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye İlçesi, Muğla, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapılarak suç delillerine el konuldu. Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi. Emniyette islemleri biten şüpheliler, gruplar halinde ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi.

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