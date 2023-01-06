İsraf Müzesi’nde beşinci perde

Yeni Asır'ın daha önce 'İsraf Müzesi' ve 'Muğlalıların parasına yine yazık oldu' başlıklarıyla iki kez manşetten okurlarına duyurduğu Muğla'daki Bölge Müzesi inşaatı tam bir yılan hikayesine döndü. 2018'de 14 milyon 277 bin lira ihale bedeli ile yapımına başlanan Muğla Bölge Müzesi inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmışken, sözleşmenin feshedilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

PROJENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Bölge Müzesi olarak 14 milyonluk yatırımın, CHP'li büyükşehir belediyesi tarafından işin feshi sonrası 12 milyon lirası yüklenici firmaya ödendi ve proje adı 'Kent Belleği' olarak değiştirildi. Fesih olmasa 2-3 ay içinde 2 milyon 277 bin lira ödenerek bitecek olan iş, yılan hikayesine döndü. Firma konuyu yargıya taşıdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çok büyük eleştiriler aldığı Bölge Müzesi inşaatının proje müdürü Ertuğrul Turan, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunarak israfın boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

İSTİNAF SONUCU BEKLENİYOR

İdare ile yazışmalardan sonuç alınmaması üzerine hukuksal yollardan çözüm arayışına gittiklerini anlatan Turan, "Dava açıldı, konu ile ilgili bilirkişi görevlendirildi. Mahalli bilirkişi şantiyede mevcut durumu tespit etmiş ama raporunda idarenin uygulaması paralelinde görüş bildirmiştir. Sonradan uygunsuz bazı eklentilere göz yumulduğu düşünülmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne açılan davada resen seçilen bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda bizim iddialarımızla ilgili detaylı inceleme yapılmayıp kısmen süre ve olaylar hakkında görüş bildirilmiştir. Hakediş ve alacağımız hakkında yorum yapılmamıştır. Şimdi istinaf mahkemesinden sonuç bekleniyor" dedi. Ertuğrul Turan, 04.10.2022 tarihinde Yeni Asır Gazetesi'nde "40 milyonu bulur" dedikleri ihalenin teklif bedelinin 35 milyon 970 bin lira olduğunu ve sürenin de 300 gün olduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE 4 KEZ İHALEYE ÇIKILDI

FESİH kararının ardından 11.05.2022'de yapılan birinci ihalenin teklif vermeye davet edilen aday sayısının 5'ten az olması nedeniyle iptal edildiğini belirten Turan, 13.06.2022'de yapılan ikinci ihalenin de teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Turan, davetli olarak üçüncü kez ihaleye çıkıldığını ancak teklif veren olmadığına dikkati çekerek, "24.10.2022'de dördüncü kez yapılan ihalede yaklaşık maliyeti 28 milyon 745 bin 148,10 lira olarak düzenlenen teklif, 98 milyon 434 bin lira ile yüzde 242,44 yüksek verildiğinden reddedildi ve dördüncü kez ihale iptal edildi. 17.11.2022'de yapılan beşinci ihalede de yaklaşık maliyeti 30 milyon 125 bin 684,03 lira olarak düzenlendi. 2 adet istekli çıktı, düşük teklif veren üç firmadan oluşturulan ortak girişimin iş deneyim belgesindeki hatalı olması nedeniyle ihaleden elendi ve Fatih Şahinoğlu firmasına 35 milyon 970 bin lira tutarındaki yüzde 19,40 oranında yüksek verilen teklif bedeli uygun bulunarak onaylandı" diye konuştu.

'HESABI SORULMAYACAK MI?'

TURAN, "Ne tesadüftür ihale kanununa göre yüzde 19,40 artışla iş veriliyor. Acaba idare; teklif veren iki firma, birisi üç ortaklı ortak girişim olan isteklilerin ticaret oda kayıtlarını, tebligat adreslerini, iletişim bilgilerini kontrol etti mi? Aman kamu zararına mal oldu zaten, daha fazla pis koku olmasın mı denildi? Bu gidişle büyükşehirin iş bittiğinde fiyat farkıyla 50 milyon KDV ile 59 milyon ödeme yapması gerekecek. Nerede 2 milyon nerede 59 milyon? Bu kamu zararının hesabının sorulması gerekmez mi?" diye sordu.

'YENİ İHALE BEDELİ BİZİ HAKLI ÇIKARDI'

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Firma ile hesap kapanmadan neden 3 kez ihaleye çıkılıyor? CHP'li Başkan Osman Gürün, bu keyfi ve sorumsuzca aldığı karar ile Büyükşehir Belediyesi'ni, bilerek ve kasten zarara uğratmıştır. Yeni ihale bedeli bizi haklı çıkardı. 12 milyonu çöpe atıp, 40 milyonu daha buraya mı gömeceksiniz?' demiştim. Yeni ihale bedeli de bizi haklı çıkardı. CHP'li Osman Gürün, bu süreçte oluşacak kamu zararının hesabını Muğlalı hemşehrilerimize nasıl verecek?"

OSMAN AKÇA