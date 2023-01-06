Muğla’da kartpostallık dolunay manzarası! Görenleri mest etti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Taner Genel "Doğa fotoğrafçılığını hobi olarak yapmaktayım böylesine güzel bir dolunay görüntüsünü ölümsüzleştirmek istedim doğa olarak kalmayıp bizim gibi fotoğrafçılar tarafından o anları ölümsüzleştirerek vatandaşlara sundum.