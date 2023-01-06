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Haberler Muğla Muğla’da kartpostallık dolunay manzarası! Görenleri mest etti

Muğla’da kartpostallık dolunay manzarası! Görenleri mest etti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden görüntülenen dolunay, görenleri adeta mest etti. Gökyüzündeki dolunayı kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı, anı ölümsüzleştirdi.

İHA

06.01.2023, 13:34

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde görülen dolunay kartpostallık anlara sahne oldu.

Muğla’da kartpostallık dolunay manzarası! Görenleri mest etti

Doğa fotoğrafçısı bir genç tarafından saniye saniye fotoğraflanırken o anlar görenleri mest etti.

Muğla’da kartpostallık dolunay manzarası! Görenleri mest etti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Taner Genel "Doğa fotoğrafçılığını hobi olarak yapmaktayım böylesine güzel bir dolunay görüntüsünü ölümsüzleştirmek istedim doğa olarak kalmayıp bizim gibi fotoğrafçılar tarafından o anları ölümsüzleştirerek vatandaşlara sundum.

Muğla’da kartpostallık dolunay manzarası! Görenleri mest etti

Bu doğa güzelliği olan dolunay vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı" dedi.

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