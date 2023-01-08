Fethiye’deki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama

MUĞLA Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki Kayaköy Mahallesi girişinde oluşturulan kontrol noktasından kamyon başına rüşvet verilerek yasa dışı geçişe müsaade edildiği, Turunçpınarı mevkisi ve Karagözler Mahallesi'nde de halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespitine yönelik 3 ay teknik ve fiziki takip uygulandı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuruldu.

ELDE edilen delillerde, içlerinde Fethiye Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru ve 1 belediye işçisi olmak üzere 14 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Muğla, Kocaeli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde arama yapılarak suç delillerine de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Fethiye Belediyesi'nde görevli 2 zabıta memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

VURAL EFECİK